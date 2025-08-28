Ebo Uzi neden kavga etti? Ebo Uzi bot basma kavgası nedir?

Güncelleme:
Rap dünyasında uzun zamandır tartışma konusu olan "bot basma" söylentileri bu kez rapçi Uzi ile organizatör İbrahim Tilaver (Ebo) arasında büyük bir polemiğe yol açtı. Uzi'nin Orkun Işıtmak'ın programında isim vermeden yaptığı yorumlar gerginliği artırdı. Bot iddialarına dair sorulara doğrudan yanıt veren rapçi, kimseyi hedef almadığını savundu.

Ancak Ebo, sözlerin kendisine yönelik olduğunu düşünerek sosyal medyada sert çıkış yaptı. Tarafların karşılıklı açıklamaları videolarla devam ederken, tansiyon hızla yükseldi ve müzik dünyasında yeni bir kavga gündemin merkezine oturdu.

EBO'NUN CANLI YAYINDAKİ ÇIKIŞI

Instagram'da açtığı canlı yayında konuşan Ebo, Uzi'ye çok sert sözlerle yüklendi. "Sanatınızla gündemde kalın. Eğer bot varsa, kanıtla; çıkar ortaya koy. Yapmazsan namertsin" ifadelerini kullanan Ebo, Uzi'nin sektörde pek çok isimle sorun yaşadığını, geçmişte Tepki, Çakal, Motive ve Ati ile de gerilimler yaşadığını iddia etti.

UZİ'DEN ARAÇ İÇİ VİDEO İLE YANIT

Ebo'nun sözlerine yanıt gecikmedi. Uzi, arabasında çektiği bir videoda Ebo'yu doğrudan hedef aldı. Programda kendisine soruların önceden verilmediğini belirten Uzi, "Bot basma sorusuna dürüstçe yanıt verdim. Kimseyi hedef göstermedim" dedi. Ebo'nun tavrına tepki gösteren Uzi, "Daha dün birlikte iş yapalım diyordun. Ne oldu da şimdi düşman kesildin?" sözleriyle çıkıştı.

HAKARETLER VE BOT İDDİALARINA SAVUNMA

Uzi, konuşmasında hakaret ve küfürlere de yer verdi. Geçmişte Ebo ile yürüttükleri projelerde herhangi bir bot olmadığını dile getirdi ve iddiaların temelsiz olduğunu savundu.

"BEN YATARKEN BİLE DİNLENİYORUM" MESAJI

Ebo'nun "Başarıların ne?" sorusuna cevap veren Uzi, "3,5 milyar dinlenmem var. Bir yıldır üretim yapmıyorum diye konuşuyorsun. İstediğimde yine üretir, yine zirveye çıkarım" sözleriyle karşılık verdi. Ayrıca Ebo'nun geçmişine göndermede bulunarak, "Sen taklit ayakkabı satarken biz rap sahnesinde mücadele ediyorduk" diyerek sert çıkışını sürdürdü.

Osman DEMİR
