EBA nedir?EBA giriş nasıl yapılır? EBA hakkında açıklamalar! Koronavirüs sebebiyle gerçekleşen uzaktan eğitimde yeni gelişmeler meydana geldi. Uzaktan eğitim dahilinde EBA nedir?

Eba Eğitim Bilişim Ağı'dır. peki, EBA'ya giriş nasıl yapılır? EBA nedir?

EBA NEDİR?

EBA'nın açılımı Eğitim Bilişim Ağı'dır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan EBA(Eğitim Bilişim Ağı) çevrimiçi bir sosyal eğitim platformudur. EBA öğretmenlere ve öğrencilere eğitimde büyük kolaylık sağlayan bir platformudur. EBA'ya öğretmenler özel hazırladıkları içerikleri istediği gibi yükleyebilirken yinebaşka öğretmenler tarafından paylaşılan not ve sunumlara rahatlıkla ulaşabilmektirdir.

EBA TV'YE NASIL GİRİŞ YAPILIR?

Uzaktan eğitim sürecine dahil olmak isteyen öğrenci ve öğretmenler kendilerine özel şifreleri ile sisteme giriş yapabilirler. Eba giriş için tarayıcınızın adresine eba.gov.tr yazıp , karşınıza gelen sayfadan öğrenci yada öğretmen olarak devam et dedikten sonra size özel şifre kimlik numaranız ile giriş yapabilirsiniz.,

ZİYA SELÇUK NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk saat 10:10'da EBA TV'den konuşma yapacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenler ve okul yöneticileri için yeni eğitim öğretim yılının 24 Ağustos Pazartesi günü mesleki gelişim programıyla başlayacağı bildirildi.

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