Eastbourne'da Zafer Djokovic ve Pliskova'nın

İngiltere'de düzenlenen Aegon Uluslararası Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde Fransız Gael Monfils'i 2-0 yenen Sırp oyuncu Novak Djokovic, şampiyonluğa uzandı.



İngiltere'nin Eastbourne kentinde düzenlenen turnuvanın tek erkekler finalinde dünya 4 numarası Djokovic ile 16. basamakta bulunan Monfils karşılaştı.



Sırp tenisçi 6-3 ve 6-4'lük setlerle Monfils'i 2-0 yenerek 2017'deki ikinci şampiyonluğunu aldı. 30 yaşındaki Djokovic bu sonuçla kariyerinde 68. zaferini elde etti.



Turnuvanın tek kadınlar finalinde ise Çek tenisçi Karolina Pliskova, Danimarkalı rakibi Caroline Wozniacki ile karşı karşıya geldi.



Dünya 3 numarası Pliskova, 6-4'lük iki setle 6. basamakta bulunan Wozniacki'yi 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu.