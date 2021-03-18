EA Play Xbox Game pass'e ne zaman gelecek? EA Play Xbox Gamepass abonelik tarihi

Elektronic Arts, yakın zaman içinde duyuracağını belirttiği EA Play'in PC platformlarındaki Xbox Game Pass aboneliğine dair net tarih belirlendi. Xbox Game Pass aboneliğine sahip olan kullanıcılar 60'tan fazla oyunun bulunduğu EA Play kütüphanesine sahip olabilecekler. Resmi yapılan açıklamaya göre ise bu durum 18 Mart tarihinde yani bugün itibarıyla gerçekleşecek ve herhangi bir ücret talep edilmeyecek. EA Play Xbox Game pass'e ne zaman gelecek?

Elektornic Arts geçtiğimiz günlerde yaptığı "Eğer Eğer Xbox Game Pass Ultimate üyesiyseniz Xbox'ta EA Play'e erişiminiz var ve yakında PC'de de EA Play'e erişebileceksiniz." duyurusu sonrasında bugün yapılan resmi açıklamasıyla bu haberi doğrulamış oldu. EA Play ve Xbox Game Pass bugün itibarıyla platformlarını birleştirerek ortalıklarını başlatmış oldu.

EA PLAY XBOX GAME PASS'E NE ZAMAN GELECEK?

Normalde, EA Play'in PC için Xbox Game Pass'e 15 Aralık 2020 tarihinde dahil olması bekleniyordu. Ancak belirli sorunlar nedeniyle bu birleşme 2021'e ertelenmişti.

Xbox Game Pass ile EA Play'in tüm avantajlarının keyfini çıkarın. Xbox Game Pass Ultimate üyeleri şimdi konsolda oynayabilir. 2021'de Xbox Game Pass for PC ve Ultimate üyeleri Windows 10'da hiçbir ekstra ücret ödemeden EA Play'i edinecek.

EA PLAY OYUNLARI XBOX GAME PASS KÜTÜPHANESİNE GELİYOR!

Oyun sektörünün iki büyük devi bugün itibarıyla bir araya geliyor. İçinde FIFA 20, Titanfall 2, Star Wars Jedi: Fallen Order, Need for Speed Heat ve bunlar gibi 60'tan fazla EA oyunu Xbox Game kütüphanesine dahil oluyor. Ayrıca, heyecan bununla sınırlı kalmıyor; Xbox Game Pass kullanıcıları EA Play abonesiymiş gibi yeni oyunların keyfini çıkarabilecek ve özel indirimlerden yararlanabilecekler.

XBOX GAME PASS ABONELİK ÜCRETİ

Aynı zamanda platformlar arası birleşmeden kaynaklı herhangi bir ek ücret talep edilmiyor. Şu an 29,99 TL'den satılan Xbox Game Pass for PC üyeliği ise, resmi yapılan açıklamaya göre bu fiyattan hizmet vermeye devam edecek.

MICROSOFT, ELEKTRONIC ARTS İÇİN ÖVGÜ DOLU İFADELER KULLANDI!

Yeni ortalıkları sonrası açıklama yapan Microsoft, Elektronic Arts hakkında şu ifadeleri kullandı; "Elektronik Arts ile bu ortalıklığı kurduk çünkü onlarda insanların ve toplulukların harika oyunları keşfetmesine yardımcı olma konusunda çalışmalar sürdürüyor. Birlikte çalışarak üyeler için harika bir deneyim sağlayabiliriz. Bu deneyimi sağlayabilmek için sadece biraz zamana ihtiyacımız var." dedi.