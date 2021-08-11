EA Games, FIFA 22'de rakibinizin gol sevincini görmezden gelmenize izin verecek
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EA Games, FIFA 22'de rakibinizin gol sevincini görmezden gelmenize izin verecek

EA Games, FIFA 22'de rakibinizin gol sevincini görmezden gelmenize izin verecek
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

FIFA 22'ye gelen yeni bir kamera özelliği, rakibinizin gol sevincini izlemek yerine kendi takımınıza odaklanmanıza olanak tanıyacak.

EA Games, tarafından geliştirilen ve yayımlanacak olan popüler futbol serisinin son oyunu FIFA 22'de yer alacak yeni bir kamera özelliği, oyuncuların rakiplerinin gol kutlamalarını görmezden gelmesine izin verecek. Tüm yıllık spor oyunlarının yaptığı gibi, çıkış tarihi yaklaşan FIFA 22'de bünyesine yeniliklerle katmaya devam ediyor.

EA geçtiğimiz gün paylaştığı FIFA 22 saha notları, yeni kutlama kamera ayarlarının varlığını ortaya çıkardı. Önceki FIFA oyunlarında, bir gol yemek, oyuncuları rakiplerinin zaferi kutlamasını izlemeye zorlardı. Bununla birlikte, oyuncuların rakip takımın gol kutlamalarını görmezden gelmelerine ve bunun yerine kendi takımlarının tepkisini izlemelerine izin verecek.

FIFA 22 HYPERMOTION TEKNOLOJİSİ İLE DAHA GERÇEKÇİ BİR HAL ALACAK!

Yeni gelecek HyperMotion teknolojisi, 22 profesyonel futbolcunun hareketlerini yakalama üzerine dizayn edilmiş ilk teknoloji. Ayrıca, EA'ın tescilli makine öğrenimi algoritması 8,7 milyondan fazla gelişmiş maç yakalama karesini öğreniyor. Sahada doğal futbol hareketleri yaratmak için, gerçek zamanlı olarak yeni animasyonlar yazılırken; Şut, pas veya orta gibi eylemlerde oyuncuların topa giriş çıkma şekli değiştiriliyor. Bu geliştirilmiş animasyonlar, daha dinamik hava düellolarına, daha iyi top kontrolüne ve "oyuncu insancıllaştırmasına" yol açacak.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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