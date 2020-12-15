E.Frankfurt - Monchengladbach Bundesliga maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

Bundesliga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın heyecanla beklenen maçları bugün oynanıyor. Peki E.Frankfurt - Monchengladbach maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...

Bundesliga'da bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi de E.Frankfurt - Monchengladbach maçıdır. Peki E.Frankfurt - Monchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

E. FRANKFURT - MONCHENGLADBACH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

E.Frankfurt - Monchengladbach maçı 15 Aralık Salı günü (bugün) akşam saat 20:30 'da başlayacaktır.

E. FRANKFURT - MONCHENGLADBACH MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

E.Frankfurt - Monchengladbach maçını S Sport Plus, S Sport 2, D-Smart 79, Bilyoner TV, Kablo TV 241, Tivibu 74, Web , Turkcell TV+ 78, Vodafone TV 12 kanallarından izleyebilirsiniz.

E. FRANKFURT - MONCHENGLADBACH MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Commerzbank Arena, Frankfurt'da oynanacak.