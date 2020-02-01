E-5'te zincirleme kaza: 1 ölü, 3 ağır yaralı
Haberler » Güncel » E-5'te zincirleme kaza: 1 ölü, 3 ağır yaralı - Haber

E-5'te zincirleme kaza: 1 ölü, 3 ağır yaralı

Zeytinburnu Topkapı E-5'te zincirleme kaza meydana geldi.

01.02.2020 08:50 | Son Güncelleme: 01.02.2020 08:50
E-5'te zincirleme kaza: 1 ölü, 3 ağır yaralı

Topkapı E-5'te zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 1 kişi öldü, aralarında kadının olduğu 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, 02.50 sularında Zeytinburnu D-10 Karayolu Topkapı mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Kadir Özkan idaresindeki otomobilin yakıtı bitince yakınlarından destek istedi. Yardıma gelen yakınlarına başka bir otomobil arkadan çarptı. Meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi öldü, 3 kişi araçlarda sıkışarak ağır yaralandı. Sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslime edildi. kaza nedeniyle D-100 karayolu Ankara istikametine trafik tek şeritten sağlanıyor. Ekiplerin çalışması sürüyor.

(İHA)

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler