DYP İl Başkanı uyuşturucu operasyonunda tutuklandı - Haberler
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DYP İl Başkanı uyuşturucu operasyonunda tutuklandı

DYP İl Başkanı uyuşturucu operasyonunda tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Doğru Yol Partisi (DYP) Denizli İl Başkanı Murat Aydın, polis ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yaptığı için gözaltına alındı.

DENİZLİ (İHA) - Doğru Yol Partisi (DYP) Denizli İl Başkanı Murat Aydın, polis ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yaptığı için gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aydın, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Doğru Yol Partisi (DYP) Denizli İl Başkanı Murat Aydın'ın uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı üzerine Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Aydın, evinde yapılan aramada içime hazır 5 ayrı fişek halinde toplam 5 gram metamfetamin ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aydın, çıkarıldığı mahkeme tarafından 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Uyuşturucu Ticareti, Doğru Yol Partisi, Denizli, Aydın, 3. Sayfa, Haber

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