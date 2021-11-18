DYP Genel Başkanı Özaçıkgöz, Mersin'de basın mensuplarıyla buluştu - Haberler
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DYP Genel Başkanı Özaçıkgöz, Mersin'de basın mensuplarıyla buluştu

AA / İbrahim Polat - Haberler | Güncel
DYP Genel Başkanı Özaçıkgöz, Mersin'de basın mensuplarıyla buluştu

Doğru Yol Partisi (DYP) Genel Başkanı Çetin Özaçıkgöz, Anamur ilçesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Doğru Yol Partisi (DYP) Genel Başkanı Çetin Özaçıkgöz, Anamur ilçesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Özaçıkgöz, ilçedeki bir otelde düzenlenen programda, iktidara geldiklerine tarım ve hayvancılığı destekleyeceklerini söyledi.

Partilerinin geçmişte defalarca iktidar olduğunu aktaran Özaçıkgöz, "Bizi halk getirdi ama hiçbir zaman halk indirmedi. Biz iktidar olup sıkıntıları ortadan kaldırabilecek tek partiyiz. Önce ana muhalefet, sonra iktidar olma hedefindeyiz." dedi.

Programa, parti yöneticileri de katıldı.

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AA / İbrahim Polat - Son Dakika Haberleri

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