Dying Light 2 Stay Human çıkış tarihi belli oldu! Dying Ligh 2 oynanış fragmanı!

Techland tarafından geliştirilen ve Square Enix tarafından yayımlanacak hayatta kalma korku Dying Light 2 Stay Human'ın çıkış tarihi duyuruldu. Dying Light 2 hangi platformlarda çıkış yapacak? Dying Light 2 Stay Human satış fiyatları ne kadar? Detaylar haberimizde!

Geliştirici Techland, Dying Light 2'nin resmi çıkış tarihi duyurdu. Şirket, serinin yeni hayatta kalma korku oyunu Dying Light 2'yi Türkçe arayüz ve altyazı desteğiyle oyunseverlere sunacak. Hikâyenin ve kadronun genişlediği bu oyunda da tıpkı ilk oyundaki gibi kıyamet sonrası bir dünyada hayatta kalmaya çalışacağız.

Dying Light 2 Stay Human ismiyle çıkış yapmaya hazırlanan oyun, 7 Aralık 2021'de oyunseverlerle buluşacak.

Dying Light 2, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series ve PC (Steam) için çıkış yapacak.

DYING LIGHT 2 STAY HUMAN ÖN SİPARİŞ SATIŞ FİYATLARI

PlayStation Store Standart Sürüm 469,00 TL

PlayStation Store Deluxe Sürüm 569,00 TL

PlayStation Store Ultimate Sürüm 709,00 TL

Xbox Store Standart Sürüm 470,00 TL

Xbox Store Deluxe Sürüm 575,00 TL

Xbox Store Ultimate Sürüm 700,00 TL

Steam Standart Sürüm 349,00 TL

Steam Deluxe Sürüm 469,00 TL

Steam Ultimate Sürüm 599,00 TL

DYING LIGHT 2 STAY HUMAN OYNANIŞ FRAGMANI