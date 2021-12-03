Dying Light 2'den 16 dakikalık fragman yayınlandı

Dying Light 2, Techland tarafından geliştirilen; Techland ve Square Enix tarafından 4 Şubat 2022'de yayınlanacak olan bir açık dünya birinci şahıs zombi-kıyamet temalı aksiyon rol yapma oyunudur.

Techland, Dying Light 2 oynanışına A Place to Call Home görevinin tamamı da dahil olmak üzere yeni bir fragmanla kapsamlı bir yeni görünüm getirdi. Dying Light 2'den paylaşılan videoda göze çarpan ilk detaylardan biri şehrin aydınlık oluşudur. Dying Light, özellikle Nintendo Switch'te birçok yönden oyuna kahverengi teması hakimken, Dying Light 2'de şehir renklerle dolup taşıyor.

Fragmanda oyunun ilk görevine yer verilmektedir. Karakterimizle uzun bir parkur yolculuğu sırasında oyunun mekaniklerine alışmak için tasarlanmış bir görev olmasının yanı sıra birçok dövüş mekaniğini de göz atma şansı yakalanmaktadır.

DYING LIGHT 2 STAY HUMAN FRAGMANI İZLE

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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