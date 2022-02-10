Dying Light 2'deki fizik ve ölüm animasyonlarını düzeltecek yeni mod tanıtıldı

Nexusmods'ta yer alan Physics are back adlı mod, açıklamasında da yer aldığı üzere Orijinal, "Dying Light 1 fiziğiyle daha iyi bir eşleşme. Bu mod can sıkıcı animasyonları kaldırır ve size oyunda sağlam fizik mekanikleri verir."

Dying Light 2'de zombilerle savaşırken zombilerin sağa sola savrulmalarını engelleyerek daha gerçekçi hasar almalarını sağlayabilirsiniz.

TheOneAdOnlyHitman adlı kullanıcının Nexusmods'a yüklediği bu fizik modunda zombilerin birbirine çarptığında yere düşmesi, dizlerine vurduğunuzda sendeleyip yere düşmesi ve yanlarında gaz tankı patladığında hava uçmaları gibi bazı daha gerçekçi fizik animasyonları ekliyor.

Modu kurmak ise oldukça basit, tek yapmanız gereken indirilen dosya içerisindeki Data3.pak adlı dosyayı "Dying Light 2\ph\source" klasörünün içine atarak modu başarıyla kurabilirsiniz.

DYING LIGHT 2 FİZİK MODU