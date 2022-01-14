Dying Light 2 Çıkış Fragmanı Paylaşıldı
Yapımcı firma Techland, Dyingh Light 2 çıkış fragmanını ve yeni co-op oynanış videosunu yayınladı.
Dying Light'ın devam oyunu olan ve 500 saatlik bir oynanış süresine sahip olacağı duyurulan Dying Light 2 Stay Human çıkış fragmanı ve co-op oynanış videosu yapımcı tarafından yayılandı.
Techland'in geliştirdiği açık dünya aksiyon, rol yapma, hayatta kalma ve korku oyunu Dying Light 2 Stay Human, Şubat ayında çıkış yapacak.
Tekmoloji - Son Dakika Haberleri
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