Dying Light 2 Çıkış Fragmanı Paylaşıldı

Dying Light'ın devam oyunu olan ve 500 saatlik bir oynanış süresine sahip olacağı duyurulan Dying Light 2 Stay Human çıkış fragmanı ve co-op oynanış videosu yapımcı tarafından yayılandı.

Techland'in geliştirdiği açık dünya aksiyon, rol yapma, hayatta kalma ve korku oyunu Dying Light 2 Stay Human, Şubat ayında çıkış yapacak.

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