Düziçi'nde öğretmen ve veliler "İrfan Çeşmesi Projesi" ile buluşuyor
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Düziçi'nde öğretmen ve veliler "İrfan Çeşmesi Projesi" ile buluşuyor

Düziçi Kaymakamlığı tarafından hazırlanan ve hayata geçirilen "İrfan Çeşmesi Projesi" ile öğretmen ve veli buluşmaları gerçekleştiriliyor.

14.02.2020 10:48 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:20
Düziçi'nde öğretmen ve veliler

tarafından hazırlanan ve hayata geçirilen "İrfan Çeşmesi Projesi" ile öğretmen ve veli buluşmaları gerçekleştiriliyor.

Proje kapsamında öğrencilerin evlerini ziyaret eden öğretmenler, çocukların gelişimiyle ilgili babalarla görüş alış verişinde bulunuyor.

Ziyaretlerde öğrencilerin daha başarılı olması ve varsa sorunlarına çözümü için çalışılıyor.

Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, yaptığı açıklamada, projenin başarısının okul yöneticilerinin göstereceği gayretle artacağını ifade etti.

Kaynak: AA
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