Düziçi Belediye Başkanı Namlı'dan Vali Coşkun'a Ziyaret

Düziçi Belediye Başkanı Ökkeş Namlı ve Belediye Meclis üyeleri, Vali Ömer Faruk Coşkun'u makamında ziyaret etti.





Vali Coşkun'a yeni görevinde başarılar dileyen Namlı, Belediye Meclisi üyelerini Vali Coşkun'a tanıttı.





Konuklarıyla bir süre sohbet eden Vali Coşkun, ilçedeki belediye hizmetleri hakkında bilgi aldı.



Vali Coşkun, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Namlı ve beraberindekilere başarı diledi.