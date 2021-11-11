Düzensiz göçmen krizinin devam ettiği Belarus-Polonya sınırı geçişlere kapatıldı - Haberler
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Düzensiz göçmen krizinin devam ettiği Belarus-Polonya sınırı geçişlere kapatıldı

AA / Abdülhamid Hoşbaş - Haberler | Güncel

Sınıra giden kara yolunun polis tarafından kapatılması Gelen araçların güvenlik güçleri tarafından kontrol edilmesi Askeri araçların yoldan geçişi AA muhabirinin anonsu Belarus üzerinden Avrupa Birliği (AB) üyesi Polonya'ya girmek, oradan da diğer AB ülkelerine geçmek isteyen düzensiz...

Sınıra giden kara yolunun polis tarafından kapatılması

Gelen araçların güvenlik güçleri tarafından kontrol edilmesi

Askeri araçların yoldan geçişi

AA muhabirinin anonsu

Belarus üzerinden Avrupa Birliği (AB) üyesi Polonya'ya girmek, oradan da diğer AB ülkelerine geçmek isteyen düzensiz göçmenler, Belarus-Polonya sınırındaki bekleyişlerini sürdürdü. Polonya'nın Kuznica sınır kapısı güvenlik gerekçesiyle kapatılırken, Polonya Bölgesel Savunma Kuvvetleri de sınırda nöbet tutuyor. Polis ve asker sınır kapısına yaklaşık 4 kilometre mesafede kurduğu kontrol noktasında gazetecilerin ve aktivistlerin geçişlerine izin vermiyor. Kontrol noktasında sınır bölgesine giden ve dönen bütün araçlar kontrol ediliyor.

Düzensiz göçmen krizinin devam ettiği Belarus-Polonya sınırı geçişlere kapatıldı

Düzensiz göçmen krizinin devam ettiği Belarus-Polonya sınırı geçişlere kapatıldı

Düzensiz göçmen krizinin devam ettiği Belarus-Polonya sınırı geçişlere kapatıldı

AA / Abdülhamid Hoşbaş - Son Dakika Haberleri
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