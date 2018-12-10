Düzeltme - "Cü Rektörü Kocacık, Gençlerle Söyleşide Bir Araya Geldi" Başlıklı Haberimizin...

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Sivas İl Temsilciliği tarafından düzenlenen programda gençlerle söyleşi gerçekleştirdi.

CÜ'den yapılan açıklamaya göre, rektör Yıldız, Reis Bey Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu'ndaki söyleşi programına katıldı.

Göreve geldiğinden bu yana 2 haftada bir öğrencilerle bir araya geldiğini aktaran Yıldız, "Her fakülteden sırayla 50 veya 100 öğrenci alıyoruz. O toplantının adına da 'Söz Meclisi' programı diyoruz. Orada öğrencilerimizle sohbet ediyoruz, onlarla tanışıyor, onların sorularını cevaplıyoruz. Üniversitemizdeki eksiklikleri sizin gözünüzden görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Tecrübelerini öğrencilerle paylaşan Yıldız, şunları kaydetti:

"Kültürel faaliyetler insanları yetiştiriyor. Bazen de mesleğinizi bile değiştiriyor. İlahiyat yahut edebiyat mezunu bakıyorsunuz farklı bir alanda çalışıyor. Ben toplantılarda öğrencilere hep söylerim, mutlaka bir sosyal faaliyet içerisinde bulunun. Müzikle, tiyatroyla uğraşabilirsiniz. Hemen hemen her fakültede bizim, kulüplerimiz var. Kulüplerle ilgili son yaptığımız bir çalışma var."

Program, fotoğraf çekimiyle sona erdi.