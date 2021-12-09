Düzce Üniversitesi ile Rusya'daki enstitü arasında iş birliği protokolü imzalandı - Haberler
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Düzce Üniversitesi ile Rusya'daki enstitü arasında iş birliği protokolü imzalandı

Düzce Üniversitesi ile Rusya'daki enstitü arasında iş birliği protokolü imzalandı
AA / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Düzce Üniversitesi (DÜ) ile Rusya'da faaliyet gösteren enstitü arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Düzce Üniversitesi (DÜ) ile Rusya'da faaliyet gösteren enstitü arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Rektörlük Çalıştay Salonu'nda düzenlenen imza törenine, DÜ Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Stavropol State Pedagogical Institute Rektörü Prof. Dr. Maria Viktorovna Smagina, ikili iş birlikleri ve değişim programları çerçevesinde Mevlana Programı ve MoU protokolüne imza attı.

İki üniversite arasındaki ilişkilerin artmasına imkan verecek protokol, tarafların hedeflerini açıkça belirtmesine olanak sağlarken, gelecekte iki üniversitenin de yapmak istediği ortaklıklar ve uluslararasılaşma çalışmalarına da zemin hazırlayacak.

Düzce Üniversitesi ile Rusya'daki enstitü arasında iş birliği protokolü imzalandı

Düzce Üniversitesi ile Rusya'daki enstitü arasında iş birliği protokolü imzalandı

Düzce Üniversitesi ile Rusya'daki enstitü arasında iş birliği protokolü imzalandı

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AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri

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