Düzce tır'a çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı
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Düzce tır'a çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı

TIR'a çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandıDüzce'de, TIR'a arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü araçta sıkıştı.

15.11.2019 14:38 | Son Güncelleme: 15.11.2019 14:44
Düzce tır'a çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı

TIR'a çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı

'de, TIR'a arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü araçta sıkıştı. ekiplerince araçtan çıkarılan tedavi altına alındı.

Kaza öğle saatlerinde TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Mehmet Yeter idaresindeki 14 AZ 113 plakalı kamyonet önünde ilerlemekte olan Ali Rıza Bozbıyık idaresindeki 06 FU 0804 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Mehmet Yeter hasar gören kamyonette sıkıştı. Kazayı görenlerin vermesi üzerine olay yerine 112 Acil ve itfaiye ekipleri geldi. Yaralanan Mehmet Yeter itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma ile araçtan çıkarıldı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Yeter tedavi altına alındı.

TIR sürücüsü Ali Rıza Bozbıyık, 'İstanbul yönüne doğru hareket halindeydim. Arkadan büyük bir gürültü ile vurdu. Aracım çarpmanın etkisiyle ileri hareket etti" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Düzce tır'a çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı
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