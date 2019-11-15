Düzce tır'a çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı

15.11.2019 14:38 | Son Güncelleme: 15.11.2019 14:44

TIR'a çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı

Düzce'de, TIR'a arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan Mehmet Yeter tedavi altına alındı.

Kaza öğle saatlerinde TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Mehmet Yeter idaresindeki 14 AZ 113 plakalı kamyonet önünde ilerlemekte olan Ali Rıza Bozbıyık idaresindeki 06 FU 0804 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Mehmet Yeter hasar gören kamyonette sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil ve itfaiye ekipleri geldi. Yaralanan Mehmet Yeter itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma ile araçtan çıkarıldı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Yeter tedavi altına alındı.

TIR sürücüsü Ali Rıza Bozbıyık, 'İstanbul yönüne doğru hareket halindeydim. Arkadan büyük bir gürültü ile vurdu. Aracım çarpmanın etkisiyle ileri hareket etti" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA