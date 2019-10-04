Düzce sulama kanalına düşen ineği itfaiye kurtardı

04.10.2019 10:33

Sulama kanalına düşen ineği itfaiye kurtardı

Düzce'de, sulama kanalına düşen inek, itfaiye ekiplerince vinçle kanaldan çıkarılarak kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde, Düzce Tokuşlar Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Kuşçu, büyükbaş hayvanlarını meraya otlatmak için götürmek istedi. Bu sırada bir inek sulama kanalına düştü. Ali Kuşçu, ineği su kanalından çıkaramayınca itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekibi, ineğin vücuduna halatları bağlayarak vinçle mahsur kaldığı kanaldan çıkardı. Ali Kuşçu, herhangi bir yarası olmayan ineğini ahıra götürdü.

Kaynak: DHA