Düzce soba üzerinde unutulan yemek yangına neden oldu
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Düzce soba üzerinde unutulan yemek yangına neden oldu

Soba üzerinde unutulan yemek yangına neden olduDÜZCE'de, hurda toplayan kişilerin kaldığı evde soba üzerinde unutulan yemek yangına neden oldu.

16.01.2020 14:37 | Son Güncelleme: 16.01.2020 14:40
Düzce soba üzerinde unutulan yemek yangına neden oldu

Soba üzerinde unutulan yemek yangına neden oldu

DÜZCE'de, hurda toplayan kişilerin kaldığı evde soba üzerinde unutulan yemek yangına neden oldu.

Olay öğle saatlerinde 'nde bulunan Küçük Sanayi Sitesi içerisindeki 2 katlı evde meydana geldi. Hurda toplayan kişiler hazırladıkları yemeği soba üzerinde unutarak evden ayrıldı. Soba üzerindeki yemeğin yanması ile oluşan kıvılcımlar bir anda evi sardı. Bir süre sonra evden dumanlar çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında evde hasar meydana gelirken, soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Düzce soba üzerinde unutulan yemek yangına neden oldu
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