: Düzce soba üzerinde unutulan yemek yangına neden oldu

16.01.2020 14:37 | Son Güncelleme: 16.01.2020 14:40

Soba üzerinde unutulan yemek yangına neden oldu

DÜZCE'de, hurda toplayan kişilerin kaldığı evde soba üzerinde unutulan yemek yangına neden oldu.

Olay öğle saatlerinde Aziziye Mahallesi'nde bulunan Küçük Sanayi Sitesi içerisindeki 2 katlı evde meydana geldi. Hurda toplayan kişiler hazırladıkları yemeği soba üzerinde unutarak evden ayrıldı. Soba üzerindeki yemeğin yanması ile oluşan kıvılcımlar bir anda evi sardı. Bir süre sonra evden dumanlar çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında evde hasar meydana gelirken, soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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