Düzce'deki "terör propagandası" davası

Düzce'de terör örgütünün propagandasını yaptıkları, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettikleri iddiasıyla 73 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıklardan 13'ü, avukatları ve yakınları katıldı.

Tutuksuz sanık A.K, savunmasında, 29 Aralık 2015'te Düzce Üniversitesi Konuralp Kampüsü'nde düzenlenen etkinliğe katıldığı için pişman olduğunu söyledi.

Olay yerine arkadaşlarının daveti üzerine gittiğini belirten A.K, şunları anlattı:

"O gün arkadaşlarım bana böyle bir etkinlik olduğunu söyledi, ben de 'Rektörlükten izin alındı mı?' diye sordum. Henüz etkinlik alanına gitmeden 'Evet, izin alındı.' dediler. Ben de bu düşünceyle gittim. Gösteriye katıldık, tiyatroyu izledik. Tiyatronun tam içeriğini bilmiyorum ama biz doğuda ölen birkaç kişi için katıldık. Pişmanım, başka da diyeceğim bir şey yok."

Diğer sanık M.A. da pişman olduğunu belirterek, "Ben buraya okumak için geldim. O gösteriye gittiğim için pişmanım. Olay öncesi ve sonrası bu gibi gösterilere hiç katılmadım. Beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Diğer sanıkları ve avukatlarını dinleyen heyet, iddia makamından mütalaasını istedi.

Cumhuriyet savcısı, bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya vurulan ağır darbe neticesinde öldürülen teröristleri öven sanıkların "terör örgütü propagandası yapmak" ile "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan bir yıldan beşer yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 13 Eylül'e erteledi.

İddianameden

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 73 sanığın Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi'nde terör propagandası yaptığı belirtiliyor.

İddianamede, sanıkların "terör örgütü propagandası yapmak" ile "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan bir yıldan beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: AA