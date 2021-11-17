Son dakika: Düzce'deki deprem anı kamerada! İnsanlar kendilerini can havliyle dışarı attı
Son dakika: Düzce merkezli 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı başta İstanbul olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Depreme dışarıda yakalanan vatandaşların kaçıştığı anlar ise kameralarca anbean görüntülendi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, merkez üssü Düzce merkez olan 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 15.40'taki deprem, yerin 18,02 kilometre derinliğinde oldu. Sarsıntı İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Bursa'da da hissedildi. Şehirde, saat 15.57'de 4.3'lük bir deprem daha meydana geldi.
CAN HAVLİYLE KENDİLERİNİ DIŞARIYA ATTILAR
Sarsıntı nedeniyle korkuya kapılan vatandaşlar, Düzce'de panikle sokaklara döküldü. Polis ve jandarma ekipleri, bölgede devriye görevinde bulunurken, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. Bir pasajın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise depreme dışarıda yakalanan insanların panikle dışarıya kaçıştığı görüldü.
OLUMSUZ BİR İHBAR YAPILMADI
Öte yandan AFAD ve Düzce Valisi Cevdet Atay tarafından yapılan açıklamalarda, depremle ilgili şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbarın ulaşmadığı bilgisi yer aldı.
Türkiye olası İstanbul depremine hazırlıklı mı? #deprem— Haberler (@Haberler) November 17, 2021
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