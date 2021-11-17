Son dakika: Düzce'deki deprem anı kamerada! İnsanlar kendilerini can havliyle dışarı attı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, merkez üssü Düzce merkez olan 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 15.40'taki deprem, yerin 18,02 kilometre derinliğinde oldu. Sarsıntı İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Bursa'da da hissedildi. Şehirde, saat 15.57'de 4.3'lük bir deprem daha meydana geldi.

CAN HAVLİYLE KENDİLERİNİ DIŞARIYA ATTILAR

Sarsıntı nedeniyle korkuya kapılan vatandaşlar, Düzce'de panikle sokaklara döküldü. Polis ve jandarma ekipleri, bölgede devriye görevinde bulunurken, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. Bir pasajın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise depreme dışarıda yakalanan insanların panikle dışarıya kaçıştığı görüldü.

OLUMSUZ BİR İHBAR YAPILMADI

Öte yandan AFAD ve Düzce Valisi Cevdet Atay tarafından yapılan açıklamalarda, depremle ilgili şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbarın ulaşmadığı bilgisi yer aldı.

Türkiye olası İstanbul depremine hazırlıklı mı? #deprem — Haberler (@Haberler) November 17, 2021

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