Düzce'de trafik kazası: 6 yaralı
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Düzce'de trafik kazası: 6 yaralı

Düzce'de trafik kazası: 6 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Sinan Kabatepe - Haberler | Güncel

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 6 kişi yaralandı. 

Kaza Akçakoca-Karasu yolu Küçükkarasu kavşağında akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre ana yol üzerinde ilerleyen Birol Taşkın yönetimindeki 54 ADN 064 plakalı otomobille kavşaktan dönüş yaparak ana yola çıkış yapan Ufuk Bilgili yönetimindeki 34 GU 7852 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü Ufuk Bilgili ile aynı araçta bulunan Aysel Bilgili, Şenol Çamoğlu,Yadigar Çamoğlu, Ş.N.Ç ve M.E.Ç yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.Diğer sürücü Birol Taşkın ise kazayı yara almadan atlattı.Trafiğe kapanan yol yaralıların ve araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Düzce'de trafik kazası: 6 yaralı
Düzce'de trafik kazası: 6 yaralı
Düzce'de trafik kazası: 6 yaralı
Düzce'de trafik kazası: 6 yaralı
Düzce'de trafik kazası: 6 yaralı
Düzce'de trafik kazası: 6 yaralı
Düzce'de trafik kazası: 6 yaralı
Düzce'de trafik kazası: 6 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan Kabatepe

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