Düzce'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Düzce'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Düzce'nin Yığılca ilçesi Akçaören sapağında meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Adem Ayaz Yaylı yönetimindeki 81 EJ 817 plakalı otomobil ile Fatih Silahlı yönetimindeki 81 AF 670 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile sürücü Adem Ayaz Yaylı, Fatih Silahlı ve araçta bulunan Seçil Kaya,Serap Gültekin yaralandılar.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince yaralılara ilk müdahale yapıldı.

Yaralılar tedavi edilmek üzere Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldılar.