Düzce'de otomobil yoldan çıktı: 1 yaralı
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Düzce'de otomobil yoldan çıktı: 1 yaralı

Düzce'de otomobilin yoldan çıkması sonucu sürücü yaralandı.

12.02.2020 09:14 | Son Güncelleme: 12.02.2020 09:20
Düzce'de otomobil yoldan çıktı: 1 yaralı

'de otomobilin yoldan çıkması sonucu sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunda Düzce istikametine seyreden idaresindeki 34 NT 9048 plakalı otomobil, mevkinde yağışlı havanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Yoldan çıkan otomobil, metrelerce ilerleyerek çalılık alanda durabildi. Kazada sürücü Sarı yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Sarı, sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoldan çıkan otomobil ise çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaynak: AA
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