Düzce'de otomobil önündeki otomobile çarptı: 5 yaralı - Haberler
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Düzce'de otomobil önündeki otomobile çarptı: 5 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Haberler | Güncel
Düzce'de otomobil önündeki otomobile çarptı: 5 yaralı

DÜZCE'de, TEM yolunda otomobilin önünde ilerleyen başka bir otomobile arkadan çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.

DÜZCE'de, TEM yolunda otomobilin önünde ilerleyen başka bir otomobile arkadan çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde TEM yolu Gölyaka mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Necmettin Aydın yönetimindeki 34 BL 2266 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen Hüseyin Uzun'un kullandığı 34 UZN 19 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada sürücüler Necmettin Aydın ve Hüseyin Uzun ile birlikte Şükriye Aydın, Yasin Aydın ve Arife Aydın yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Düzce'de otomobil önündeki otomobile çarptı: 5 yaralı

Düzce'de otomobil önündeki otomobile çarptı: 5 yaralı

Düzce'de otomobil önündeki otomobile çarptı: 5 yaralı

Düzce'de otomobil önündeki otomobile çarptı: 5 yaralı

Düzce'de otomobil önündeki otomobile çarptı: 5 yaralı

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