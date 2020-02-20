Düzce'de çelik kasa hırsızlığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

20.02.2020 14:12 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:28

Düzce'de bir iş yerinden çelik kasa hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Çay Mahallesi'nde bir iş yerinden 2 bin 530 lira ve çelik kasa hırsızlığı yapıldığı yönünde gelen ihbar üzerine soruşturma başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekiplerince yapılan çalışma sonucunda şüphelilerin suça sürüklenen çocuklar E.D. ve B.T. ile S.T. olduğu belirlendi.

Ekiplerin titiz çalışması sonucu S.T. aynı gün çalınan kasayla evinde yakalandı. Çocuk yaştaki şüpheliler E.D. ve B.T. de hırsızlık bürosu ekipleri ile "Gece Kartalları" ekiplerinin birlikte yaptığı operasyonda saklandıkları evde gözaltına alındı.

Şüphelilerden E.D'nin cezaevi firarisi olduğu ve hakkında çeşitli suçlardan 4 yakalama kararı bulunduğu, B.T'nin ise hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA