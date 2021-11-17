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5 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntı yaşandı

AA / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Kentte meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntı yaşandı.

ALTINDAĞ, ANKARA (AA) - Kentte meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntı yaşandı.

Düzce'de bazı vatandaşlar depremin ardından evlerine giremiyor

Düzce'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından bazı vatandaşlar, yaşadıkları korku nedeniyle evlerine giremiyor.

Merkez Cedidiye ve Azmimilli mahallelerinde ikamet eden bazı vatandaşlar, depremin ardından sokağa çıktı.

Ateş yakan ve Dua eden vatandaşlar, tedbir amacıyla geceyi dışarıda geçirmeyi planlıyor.

Azmimilli Mahallesi Muhtarı Hakan Altındağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

12 Kasım 1999 Düzce Depremi'ni de yaşadıklarını dile getiren Altındağ, tedbir amaçlı evlere girmediklerini söyledi.

Altındağ, vatandaşları sakinliklerini korumaya ve dikkatli olmaya çağırdı.

5 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntı yaşandı

5 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntı yaşandı

5 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntı yaşandı

5 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntı yaşandı

5 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntı yaşandı

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AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri

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