Düzce'de babasıyla silahlı saldırıya uğrayan kişi de öldü Düzce'de babasıyla silahlı saldırıya uğrayan kişi de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Düzce'de babasıyla silahlı saldırıya uğrayan kişi de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, dün Çamköy Mahallesi'nde S.C'nin silahla ateş açması sonucu babası ölen Coşkun Baguç, kaldırıldığı Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Silahlı saldırının ardından şüpheli S.C. gözaltına alınmış, olayın bir ay önce mahallede 7 kişinin yaralandığı çocuk kavgasıyla bağlantılı olabileceği öne sürülmüştü.

Kaynak: AA