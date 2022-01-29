Ahşap ustası fren sistemli kızak tasarladı

CUMAYERİ, DÜZCE (AA) - Düzce'nin Cumayeri ilçesinde yaşayan ahşap ustası Bayram Coşkun'un tasarladığı fren sistemli ahşap kızak dikkati çekiyor.

Coşkun, kentte aralıklarla devam eden yağışın ardından kalınlığı 1 metreye yaklaşan karda kaymak için dükkanında boş kaldığı zamanı değerlendirerek kızak yaptı.

Coşkun'un fren sistemi de eklediği kızağı bir aracın arkasına bağlayarak kullanması, vatandaşların ilgisini çekti.

İlçede yaşayanlar, Coşkun'un kızakla gezmesini cep telefonlarıyla görüntüledi.