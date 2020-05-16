Düzce'de 8 bin tavuk sıcak hava nedeniyle telef oldu
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 8 bin kümes tavuğu telef oldu.
16.05.2020 12:38 | Son Güncelleme: 16.05.2020 12:38
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 8 bin kümes tavuğu telef oldu.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Kirazlı köyünde Abdullah Yalcın'a ait tavuk kümesinde havalandırmanın yetersizliği nedeniyle tavuklar sıcak havadan etkilendi. Bunun sonucunda telef olan 8 bin tavuk, ilaçlanarak kepçenin açtığı çukura gömüldü.
Yalcın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sıcak hava nedeniyle kümeslerdeki tavukları dışarı çıkarmaya çalıştığını, bir kısmını kurtarabildiğini ancak 41 günlük olan tavuklardan yaklaşık 8 bininin telef olduğunu söyledi.
Kaynak: AA