Düzce'de 3 ilçeye Kaymakam atandı
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Düzce'de 3 ilçeye Kaymakam atandı

Düzce'de 3 ilçeye Kaymakam atandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

DÜZCE (İHA) – Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararnamesi ile Düzce'den 3 ilçe kaymakamı başka yerlere atanırken, 3 ilçeye yeni kaymakam ve Düzce Valiliği'ne de Vali yardımcısı ataması yapıldı.

DÜZCE (İHA) – Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararnamesi ile Düzce'den 3 ilçe kaymakamı başka yerlere atanırken, 3 ilçeye yeni kaymakam ve Düzce Valiliği'ne de Vali yardımcısı ataması yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan veya hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan mülki idare amirlerinin görev yerleri liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirildi. Buna göre Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, Hatay Reyhanlı Kaymakamlığına, Çanakkale Biga Kaymakamı Mustafa Can Akçakoca Kaymakamlığına, Çilimli Kaymakamı Onur Şan Elazığ Arıcak Kaymakamlığına, Kahramanmaraş Türkoğlu Kaymakamı Gürbüz Saltaş Düzce Vali Yardımcılığına, Gümüşova Kaymakamı Mehmet Fatih Yakınoğlu Sivas Valiliği Hukuk Müşavirliğine, Tunceli Vali Yardımcısı Selçuk Yosunkaya Gümüşova Kaymakamlığına, Düzce Valiliği Kaymakam adayı Abdullah Kurt Manisa Ahmetli Kaymakamlığına, Düzce Valiliği Kaymakam Adayı Sinan Korkmaz Gaziantep Nurdağı Kaymakamlığına ve Karabük Valiliği Kaymakam adayı Talha Altuntaş Yığılca Kaymakamlığına atandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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