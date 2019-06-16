DÜZCE Aşırı yağmur Düzce'de sele neden oldu

Aşırı yağmur Düzce'de sele neden oldu

DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan yoğun yağış sele neden oldu. Bazı evleri su basarken, özellikle fındık bahçeleri sular altında kaldı.

Gölyaka'da yoğun yağmur yağışı etkili oldu. Su baskınları nedeniyle yollarda çökmeler yaşanırken, birçok fındık bahçesini su bastı. İlçe genelinde 20 evde maddi hasar meydana geldi. Bazı vatandaşlar su baskınının ardından geride kalan çamurları temizlemek için çalışmalar yaptı. Çamur ve su içerisinde çalışma yapan vatandaşlar tekrar su baskını yaşanmaması için evlerinin önündeki dere yataklarını açmaya çalıştı. Düzce İl Özel İdaresi ve Gölyaka Belediyesi ekipleri tıkanan kanalizasyonları açmak için iş makineleri ile çalışmalar yaptı.

Düzce İl Genel Meclis Üyesi Fazlı Koç, "Olağanüstü bir yağış oldu. Kanalizasyonların taşması ile birlikte bazı yollarımız kapandı. Şu an itibarıyla kapalı yolumuz kalmadı. Temizlikleri yaptık. Hayat normale dönmüş durumda." dedi.

Suların çekilmesi ile evlerine çamur biriken ve temizlik yapan vatandaşlar, "Yağmur bir anda bastırdı. Ne yapacağımızı şaşırdık. İyi ki kısa sürdü. Yoksa gelecek suların önüne geçemezdik." diye konuştu.

Kaynak: DHA