Düzce aşılamada mavi şehirler arasına girdi
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Düzce aşılamada mavi şehirler arasına girdi

İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - Haberler | Sağlık

Düzce aşılamada mavi şehirler arasına girdi 16 yaşındaki genç "Tüm arkadaşlarımı aşı olmaya davet ediyorum" Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz.

Düzce aşılamada mavi şehirler arasına girdi

16 yaşındaki genç "Tüm arkadaşlarımı aşı olmaya davet ediyorum"

Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz.

"Düzcelilerin gayreti ile yüzde 75'in üzerine çıktık"

DÜZCE - Koronavirüs salgınında en etkili silah olarak görülen aşılamada Düzce yüzde 75'in üzerine çıkarak mavi şehirler arasına girdi. Okulların açılmasına sayılı günler kala Düzce'de gençlerin aşılanması ile Düzce mavi olurken, aşı olan 16 yaşındaki Muhammet Emre Bayraktar, "Tüm arkadaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum" çağrısında bulundu.

Okulların açılmasına sayılı günler kala, Düzce'de öğrenciler aşılanmaya devam ediyor. Gençlerin aşılanması ile Düzce'de aşılanma oranı yüzde 75'in üzerine çıkarak mavi şehirler arasına girdi. Karadeniz sahillerinin tamamı maviye dönerken, Düzce'de aşılama da devam ediyor. Özellikle gençlerin aşılanması devam ederken, Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacak olan 16 yaşındaki Muhammet Emre Bayraktar, okula gideceği için mutlu olduğunu belirtirken, "Okulumuzu özledik. Bu salgını hep birlikte atlatacağız. Tüm arkadaşlarımı aşı olmaya davet ediyorum" ifadelerinde bulundu.

"Çok yoğun çalıştık"

Düzce'nin mavi şehirler arasına girmesi için çok yoğun çalıştıklarını belirten Düzce il Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, "Yüzde 75'in üzerine çıkarak mavi şehir olduk. Burada çok yoğun çalışma gösterdik. Köy köy gezdik. Fabrikalara gittik. Mobil aşı ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışma yaptı. Bu süreç içerisinde tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Sivil toplum kuruluşlarımıza, basın mensuplarımıza, muhtarlarımıza, yoğun gayret gösteren her kesim ile hedefe ulaşmış olduk. Bundan sonraki kazanımlarımızda sosyal mesafe maske ve kurallarımızla devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Okullarımızı takip edeceğiz"

Okulların yüz yüze eğitime başlamasına sayılı günler kaldığını ve kontrolleri sürekli yaptıklarını belirterek, "Okullar ile ilgili çalışmalara sayın valimizin başkanlığında koordinasyon toplantısı yaptık. Birkaç okulumuzu da gezerek incelemelerde bulunduk. Bizim arkadaşlarımız ve milli eğitim müdürlüğünde ki görevli unsurlarımız ile birlikte okullarda sağlık üzerinden temizlik üzerinden denetimler yaptık. Öğretmenlerimizin aşılanmalarını takip ediyoruz. Aşı olmayan öğretmenlerimizden haftada çift PCR testi alacağız. Kontrol edilecek takip edilecek bu arkadaşlarımız. Öğrencilerimizde 15 yaşın üzerinde kileri aşılamalarımız devam ediyor. Burada önemli olan kapalı alanlarda ki mesafe maske ve hijyen kurallarına uymaya devam etmek. Bunlar olduğu sürece aşılarımızı da yaptırdığımızda ek bir sonuç yaşamadan bu süreci hep birlikte el birliği ile atlatacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

Düzce aşılamada mavi şehirler arasına girdi
Düzce aşılamada mavi şehirler arasına girdi
Düzce aşılamada mavi şehirler arasına girdi
Düzce aşılamada mavi şehirler arasına girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş

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