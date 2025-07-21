Hayatının baharında kansere karşı verdiği zorlu savaşı kaybeden Duygu Özdin'in ölümü, başta ailesi olmak üzere memleketi Niğde'nin Altunhisar ilçesine bağlı Ulukışla Köyü'nde büyük bir üzüntü yarattı. Genç yaşına rağmen sergilediği metanetle takdir toplayan Özdin, ardında derin bir hüzün bıraktı. Kendisi, çevresinde pozitifliği ve Fenerbahçe'ye olan tutkusu ile tanınıyordu. Duygu Özdin kimdir,Duygu Özdin kaç yaşında, nereli?

DUYGU ÖZDİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI, NERELİYDİ?

Fenerbahçe taraftarı olarak bilinen Duygu Özdin, İstanbul'da bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Ne yazık ki bu zorlu hastalıkla olan mücadelesini kaybederek genç yaşta hayata veda etti. Özdin'in yaşamını yitirmesi, ailesi başta olmak üzere memleketi Niğde'nin Altunhisar ilçesine bağlı Ulukışla Köyü'nde derin bir üzüntüye yol açtı.

DUYGU ÖZDİN NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Kanser tedavisi gören genç Fenerbahçe sevdalısı Duygu Özdin, İstanbul'da yaşam mücadelesini sürdürüyordu. Ancak tedaviye rağmen hastalığın ilerlemesi sonucunda vefat etti. Onun bu erken vedası, hem ailesini hem de memleketindeki sevenlerini yasa boğdu.

FENERBAHÇE'YE DUYDUĞU SEVGİYLE HATIRLANACAK

Tedavi sürecinde sosyal medya üzerinden duygularını samimi bir şekilde paylaşan Duygu Özdin, Fenerbahçe'ye olan sevgisini sıkça dile getirmişti. "Ben de kanseri yendiğimde staddan balon uçurur muyuz?" şeklindeki paylaşımı, mücadele azmini ve umut dolu ruh halini yansıtıyordu. Bu içten mesaj, onu tanıyan herkesin kalbinde silinmeyecek izler bıraktı.

CENAZESİ MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Nüfus kayıtlarına göre Ulukışla Köyü'ne ait olan Duygu Özdin, öğle namazını takiben köy mezarlığında toprağa verildi. Genç yaşta kaybedilen Özdin'i son yolculuğuna uğurlayan ailesi, yakınları ve dostları, duygu dolu anlar yaşadı ve gözyaşlarını tutamadı.