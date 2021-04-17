Duygu Özaslan'ın doğum günü fotoğrafı olay yarattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Duygu Özaslan'ın doğum günü fotoğrafı olay yarattı

Duygu Özaslan'ın doğum günü fotoğrafı olay yarattı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, 30'uncu yaşını kutladı. Özaslan, 2 milyon takipçisi olduğu Instagram'dan paylaştığı iki kareyle olay yarattı. İşte detaylar...

Duygu Özaslan, 30'uncu yaşını Raffles Hotel'de kutladı. Özaslan'ın paylaştığı iki kare, sosyal medyada olay yarattı. Sosyal medya fenomeni, dekolteli elbisesiyle dikkat çekti.

Özaslan, "Doğum günü kızı 30 oldu... Altın çağa giriş yaptım diyebilir miyiz? Ona göre giyindim de..." diye yazdı. Derin göğüs dekolteli elbise giyen sosyal medya fenomeni, doğum günü için odayı da süsledi.

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Nikos Dendias Süleyman Soylu Antony Blinken Mustafa Şentop
Magazin Müjde Ar Esra Erol Cem Yılmaz Burak Sergen
Spor Gökhan Gönül Bülent Uygun Abdullah Avcı Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Duygu Özaslan'ın doğum günü fotoğrafı olay yarattı - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.4.2021 22:09:53. #1.15#

title