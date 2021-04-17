Duygu Özaslan'ın doğum günü fotoğrafı olay yarattı

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, 30'uncu yaşını kutladı. Özaslan, 2 milyon takipçisi olduğu Instagram'dan paylaştığı iki kareyle olay yarattı. İşte detaylar...

Duygu Özaslan, 30'uncu yaşını Raffles Hotel'de kutladı. Özaslan'ın paylaştığı iki kare, sosyal medyada olay yarattı. Sosyal medya fenomeni, dekolteli elbisesiyle dikkat çekti.

Özaslan, "Doğum günü kızı 30 oldu... Altın çağa giriş yaptım diyebilir miyiz? Ona göre giyindim de..." diye yazdı. Derin göğüs dekolteli elbise giyen sosyal medya fenomeni, doğum günü için odayı da süsledi.

Kaynak: Snob Magazin