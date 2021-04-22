Duygu Köseoğlu kimdir? Duygu Köseoğlu kaç yaşında?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Duygu Köseoğlu kimdir? Duygu Köseoğlu kaç yaşında?

Duygu Köseoğlu kimdir? Duygu Köseoğlu kaç yaşında?
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Duygu Köseoğlu kimdir? sorusu Twitch izleyicileri tarafından merak edilen sorular arasında yer alıyor. Duygu Köseoğlu kaç yaşında? Hangi oyunları oynamaktadır? Nerelidir? detayları haberimizde.

Twitch yayıncıları denildiği zaman akla gelen isimlerden biri olan Duygu Köseoğlu kimdir? Twitch yayıncılığı konusunda gayet başarılı isimler arasında yer alan Duygu Köseoğlu kimi zaman sadece sohbet kategorisinde yayınlar yaparken kimi zaman birbirinden farklı oyunlar oynuyor. Duygu Köseoğlu kaç yaşında?

DUYGU KÖSEOĞLU KİMDİR?

Youtuber ve streamer Duygu Köseoğlu 1994 yılında dünyaya gözlerini açmıştır. Kandilli Kız Anadolu Lisesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü mezunu Duygu Köseoğlu İstanbul doğumludur. Legends of Legends, CS:GO, H1Z1 ve HOTS yayınları yapmaktadır.

Bilgisayar oyunlarının küçüklüğünden beri kaçış noktası olduğunu söyleyen Duygu Köseoğlu, şuanda da bilgisayar ile ilgilenerek YouTube'da ve Twitch'de yayınlar yapmaktadır. Liseyi bitirmek üzere iken babannesivefat eden Duygu Köseoğlu babannesinin ölümünden oldukça etkilenmiştir. Bir oyun fuarına katıldığında, insanların oyun oynayarak bunu milyonlarca kişiye izlettiğini gören Duygu Köseoğlu kendiside bu işe atılmak istemiştir ve 3 sene Twitch platformunda canlı yayınlar yapmıştır.

Milyonlarca takipçisi olan yayıncı Félix Lengyel, Twitch'in jakuzi yayınlarına ateş püskürdü
Milyonlarca takipçisi olan yayıncı Félix Lengyel, Twitch'in jakuzi yayınlarına ateş püskürdü
Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Merve Dizdar Mustafa Üstündağ
Spor Cenk Tosun Gökhan Gönül Yılmaz Vural Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Duygu Köseoğlu kimdir? Duygu Köseoğlu kaç yaşında? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 15:37:55. #1.16#

title