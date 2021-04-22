Duygu Köseoğlu kimdir? Duygu Köseoğlu kaç yaşında?

Duygu Köseoğlu kimdir? sorusu Twitch izleyicileri tarafından merak edilen sorular arasında yer alıyor. Duygu Köseoğlu kaç yaşında? Hangi oyunları oynamaktadır? Nerelidir? detayları haberimizde.

Twitch yayıncıları denildiği zaman akla gelen isimlerden biri olan Duygu Köseoğlu kimdir? Twitch yayıncılığı konusunda gayet başarılı isimler arasında yer alan Duygu Köseoğlu kimi zaman sadece sohbet kategorisinde yayınlar yaparken kimi zaman birbirinden farklı oyunlar oynuyor. Duygu Köseoğlu kaç yaşında?

DUYGU KÖSEOĞLU KİMDİR?

Youtuber ve streamer Duygu Köseoğlu 1994 yılında dünyaya gözlerini açmıştır. Kandilli Kız Anadolu Lisesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü mezunu Duygu Köseoğlu İstanbul doğumludur. Legends of Legends, CS:GO, H1Z1 ve HOTS yayınları yapmaktadır.

Bilgisayar oyunlarının küçüklüğünden beri kaçış noktası olduğunu söyleyen Duygu Köseoğlu, şuanda da bilgisayar ile ilgilenerek YouTube'da ve Twitch'de yayınlar yapmaktadır. Liseyi bitirmek üzere iken babannesivefat eden Duygu Köseoğlu babannesinin ölümünden oldukça etkilenmiştir. Bir oyun fuarına katıldığında, insanların oyun oynayarak bunu milyonlarca kişiye izlettiğini gören Duygu Köseoğlu kendiside bu işe atılmak istemiştir ve 3 sene Twitch platformunda canlı yayınlar yapmıştır.