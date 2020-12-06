Duyarlı vatandaştan kuşlar için ahşaptan yemlik
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Duyarlı vatandaştan kuşlar için ahşaptan yemlik

06.12.2020 09:17 | Son Güncelleme: 06.12.2020 09:21
Duyarlı vatandaştan kuşlar için ahşaptan yemlik

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Mehmet Akif Arslan, bahçesinde kuşlara yemlik yaparak takdir kazandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Mehmet Akif Arslan, bahçesinde kuşlara yemlik yaparak takdir kazandı.

İlçede günlerdir soğuk hava hayatı olumsuz etkilerken, küçük kanatlıları da zor durumda bıraktı. Soğuk hava ve zemini tamamen kapatan kar örtüsünün etkisiyle yiyecek ve su bulamayan kuşları unutmayan Arslan, onlar için bahçesinde ahşaptan yemlik yaptı. Yaptığı yemliğin adını 'Kuş Yemekhanesi' koyan duyarlı vatandaş Mehmet Akif Arslan, "Kışların sert geçtiği ilçede, küçük kanatlılar da yem ve su bulmada sıkıntı yaşamaktadır. Bu konuda herkesin duyarlı olmasını ümit ediyorum" dedi. - HAKKARİ

Duyarlı vatandaştan kuşlar için ahşaptan yemlik
Duyarlı vatandaştan kuşlar için ahşaptan yemlik
Duyarlı vatandaştan kuşlar için ahşaptan yemlik

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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