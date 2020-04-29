Dengesini kaybedip çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi, feci şekilde can verdi
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Dengesini kaybedip çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi, feci şekilde can verdi

Bursa'da bir temizlik işçisi, çalıştığı çöp kamyonunun altında kalarak can verdi. Şahsın, çöp kamyonunun arkasındaki ayaklıkta giderken dengesini kaybederek düştüğü öğrenildi.

Dengesini kaybedip çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi, feci şekilde can verdi
29.04.2020 13:21 | Son Güncelleme: 29.04.2020 14:18

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaşayan temizlik işçisi Adem Kandil, çöp kamyonunun arkasındaki ayaklıkta çalışmaya devam ettiği sırada dengesini kaybedip düştü. Kamyonun altında kalan temizlik işçisi, hayatını kaybetti.

MANEVRA YAPAN KAMYON, ÜZERİNDEN GEÇTİ

Dün saat 18.00 sıralarında Orhangazi ilçesi Arapzade Mahallesi, Açıkbaş Tarla Caddesi'nde; Orhangazi Belediyesi'ne bağlı temizlik işçileri, Sedat Ş. yönetimindeki çöp kamyonuyla konteynerlerdeki çöpleri toplamaya başladı. Çöp kamyonunun arkasındaki ayaklıkta ilerleyen işçilerden Adem Kandil, bir an dengesini kaybedip düştü. Bu sırada manevra yapan kamyon, Kandil'in üzerinden geçti.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Adem Kandil, mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine gelen ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ilk müdahalesinin ardından da Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Adem Kandil, bu sabah saatlerinde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kandil'in ölümü ailesi ve Orhangazi Belediyesi'ndeki mesai arkadaşlarını yasa boğdu.

Dengesini kaybedip çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi, feci şekilde can verdi

Kaynak: DHA

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