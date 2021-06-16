Düştüğü ağaca ev yaptı
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Düştüğü ağaca ev yaptı

Düştüğü ağaca ev yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Rize'nin Çayeli ilçesinde yıllar önce ağaçtan düşen Erdoğan Şimşek, sağlığına kavuşur kavuşmaz düştüğü ağacın üzerine ahşaptan ev yaptı.

Rize'nin Çayeli ilçesinde yıllar önce ağaçtan düşen Erdoğan Şimşek, sağlığına kavuşur kavuşmaz düştüğü ağacın üzerine ahşaptan ev yaptı.

İlçeye bağlı Büyükköy beldesinde yaşayan Erdoğan Şimşek, yıllar önce ağaçtan düştü. Ağaçtan düşerek yaralanan Şimşek'e geçirdiği cerrahi operasyonlarla 8 adet platin takıldı. Uzun süre yürümekte zorlanan Şimşek tedavisinin ardından sağlığına kavuşunca üzerinden düştüğü ağaca bir şeyler yapmak istedi ve aklına üzerinde bir ev yapmak geldi. Ağacın evi taşımayacağını düşünen Şimşek yanındaki ağaçtanda destek aldı ve ortaya tam bir Karadeniz fıkrası çıktı. Şimdi belindeki platinlere aldırış etmeden canı sıkıldıkça o eve çıkan Şimşek manzaraya karşı günlerini geçirmeye ve misafirlerini ağırlamaya başladı.

Ağaçtan düştükten sonra kendisine bir heves geldiğini dile getiren Erdoğan Şimşek "Ben önceden bu kiraz ağacından düştüm. Ondan sonra heveslendim bir anda. Bu ağaçta bir ev yapmak istedim. Sonrasında yapmaya başladım ve iki ayda tamamladım. Ağaçtaki evimin inşaatını tamamladıktan sonra eş dost gelip muhabbet ediyor, eğleniyoruz" dedi.

Yerden yüksekliği 12 metre

Ağacın yüksekliğini ve kullandığı malzemeleri belirten Şimşek "Yüksekliği 12 metre civarı. Ağaç eve çıkmak için iki ayrı yol var. Biri ağaca dayalı merdiven, diğeri ise ağacın kendi gövdesi. Kimisi merdivenden, kimisi ağaca tırmanarak çıkıyor. Maceracılık böyle bir şey. Evi iki ağacın üstünde kurdum. Çünkü tek ağaca yapsam yükü fazla gelebilir ve sağlam olmaz. O yüzden yıkılmaması için iki ağaç üzerinde kurdum. Bu bölgede fazla rüzgar esiyor. Sırma tel kullanarak ağaç üzerinde evi sabitledim. Bu şekilde rüzgara karşı daha dayanıklı hal almış oldu. Halbuki yıkılma tehlikesi olmasaydı rüzgarda sallanmak eğlenceli olurdu. Malzeme olarak tahta ve kereste ağırlıklı. Üstü çam ağacından yapılı. Çatısını da sac kullanarak normal ev gibi yaptım" ifadelerini kullandı.

Ağacın üstündeki evi gören geliyor

Çalışırken ağacın üstünde evi görüp dikkatini çektiğini ifade eden Ramazan Çepni "Yakınlarda çalışmaya gelmiştim. Ağaç üstünde evi görünce hemen koşarak geldim. Baktım iki ayrı çıkış yolu var. Biri merdivenden diğeri ise ağacın kendi gövdesinden. Ben de hemen tırmanarak çıktım. Rüzgar alan bir yer, deniz manzaralı. Mükemmel olmuş. Evin sahibi Erdoğan abi bana iki ay boyunca burada çalıştığını söyledi. Keşke daha önce tanışsaydık ve bende ona yardımcı olsaydım. Erdoğan abi gerçekten büyük bir emek vermiş. Karadeniz'imizde dağlarıyla ve deniziyle iç içe, bütün güzellikleriyle beraber yaşamaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu. - RİZE

Düştüğü ağaca ev yaptı
Düştüğü ağaca ev yaptı
Düştüğü ağaca ev yaptı
Düştüğü ağaca ev yaptı
Düştüğü ağaca ev yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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