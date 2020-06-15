Düsseldorf-Adana seferini yapan uçakta (Covid-19) paniği
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Düsseldorf-Adana seferini yapan uçakta (Covid-19) paniği

Düsseldorf Havalimanı yetkililerinden elde ettiği bilgilere göre, Sun Express Havayollarına ait uçağın Adana'ya seferini gerçekleştirmek üzere kuleden uçuş izni aldığı sırada erkek bir yolcunun nefes darlığı şikayeti üzerine aprona geri döndüğü öğrenildi.

Düsseldorf-Adana seferini yapan uçakta (Covid-19) paniği
15.06.2020 22:39 | Son Güncelleme: 15.06.2020 23:24
Düsseldorf Havalimanı yetkililerinden elde ettiği bilgilere göre, Sun Express Havayollarına ait uçağın Adana'ya seferini gerçekleştirmek üzere  kuleden uçuş izni aldığı sırada erkek bir yolcunun nefes darlığı şikayeti üzerine aprona geri döndüğü öğrenildi. Yolcunun Covid-19 şüphesiyle havalimanında karantina altına alındığı belirtildi. Uçağın 1,5 saatlik rötarla seferini gerçekleştirdiği bildirildi.


- Ngör

Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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