Düsseldorf-Adana seferini yapan uçakta (Covid-19) paniği Düsseldorf Havalimanı yetkililerinden elde ettiği bilgilere göre, Sun Express Havayollarına ait uçağın Adana'ya seferini gerçekleştirmek üzere kuleden uçuş izni aldığı sırada erkek bir yolcunun nefes darlığı şikayeti üzerine aprona geri döndüğü öğrenildi.



- Ngör Düsseldorf Havalimanı yetkililerinden elde ettiği bilgilere göre, Sun Express Havayollarına ait uçağın Adana 'ya seferini gerçekleştirmek üzere kuleden uçuş izni aldığı sırada erkek bir yolcunun nefes darlığı şikayeti üzerine aprona geri döndüğü öğrenildi. Yolcunun Covid-19 şüphesiyle havalimanında karantina altına alındığı belirtildi. Uçağın 1,5 saatlik rötarla seferini gerçekleştirdiği bildirildi.- Ngör Kaynak: DHA