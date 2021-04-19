Duş almak orucu bozar mı? Oruçluyken duş alınır mı? Diyanet açıklaması nedir?
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Duş almak orucu bozar mı? Oruçluyken duş alınır mı? Diyanet açıklaması nedir?

Duş almak orucu bozar mı? Oruçluyken duş alınır mı? Diyanet açıklaması nedir?
Haberler.com / Sümeyye Trabzon - Haberler | Gündem

Ramazan ayında bazı dini soruların cevapları merak edilmeye başlandı. Bu dini konulardan birisi de orucu bozan durumlardır. Peki, oruçluyken Duş almak orucu bozar mı? Oruçluyken duş alınır mı? Diyanet açıklaması nedir? Diyanet'e göre Duş almak oruç bozuyor mu, fetvası nedir? Orucu bozan durumlar nelerdir?

Ramazan ayında bazı dini soruların cevapları merak edilmeye başlandı. Bu dini konulardan birisi de orucu bozan durumlardır. Peki, oruçluyken Duş almak orucu bozar mı? Oruçluyken duş alınır mı? Diyanet açıklaması nedir? Diyanet'e göre Duş almak oruç bozuyor mu, fetvası nedir? Orucu bozan durumlar nelerdir? İşte detaylar haberimizde…

DUŞ ALMAK ORUCU BOZAR MI? (DİYANET)

Ağız ve burnundan su girip de sindirim organına ulaşmadıkça oruçlu kimsenin yıkanması, orucuna zarar vermez. Nitekim Hz. Âişe ve Ümmü Seleme, Hz. Peygamberin (s.a.s.) Ramazan'da imsaktan sonra yıkandıklarını haber vermişlerdir (Buhârî, Savm, 25). Bu itibarla, ağız ve burundan mideye su kaçırmamak şartıyla oruçlu kişi yıkanabilir (el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 220).

ORUCU BOZAN DURUMLAR NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

Orucu bozmayan durumlar için Hanefî mezhebi esas alınıp şöylece sıralanabilir:

- Ağız dolusu bile olsa kendi isteğiyle olmaksızın kusmak.

- Boğazına su kaçmamak kaydıyla serinlemek için yıkanmak veya yüzmek.

- Suyla ıslatılmış bile olsa misvak veya diş fırçası kullanmak.

- Göze sürme çekmek.

- Balgam veya burun akıntısını yahut ağzı çalkaladıktan sonra kalan yaşlığı tükürükle yutmak.

- Güzel koku sürünmek veya koklamak.

- Oruçlu olduğunu unutarak oruç yasaklarını ihlâl etmek.

- Cünüp olarak veya hayız yahut nifas kanı gece kesildiği halde gusül abdesti almadan sabahlamak.

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Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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