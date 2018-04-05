Durmuşlar Mahallesine Taziye Evi İnşaatına Başlandı

- Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır'ın söz verdiği her mahalleye taziye evi projeleri bir bir hayata geçiriliyor. İlçede son olarak ise Durmuşlar Mahallesinde taziye evi yapımına başladı.

Nurdağı Durmuşlar Mahallesinde tek katlı olarak inşa edilecek olan ve köy konağı olarak da kullanılabilecek Taziye Evi Çok Amaçlı Sosyal Tesisi inşaatına başlandı.

Tesis tek katlı 250 metrekare kapalı alan olarak inşa edilecek. Kapalı alan, bahçe ve otopark ile birlikte toplam 800 metrekare alanda yapılacak olan tesiste bay ve bayanlar için ayrı bölümler yer alacak.

Taziye evinin, 3 ay gibi kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.

Belediye Başkanı Yıldırır, taziye evinin kurulacağı arazinin mahalleye ait hazine arsası olduğunu ifade etti. Yıldırır, "Taziye evinin inşa edileceği alanı mahalleli ile yapılan istişarelerle tespit ettik. Durmuşlar Mahallemize, talep üzerine taziye evi sözü vermiştik. Bu sözümüzü yerine getirmek için vakit kaybetmeden çalışmalara başladık. Projenin maliyeti yaklaşık 250 bin TL'yi bulacak. Bu miktarı belediye olarak biz karşılayacağız. Sadece Durmuşlar Mahallemizde değil, her mahallemize taziye evi yapmak için çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

Yıldırır, ilçedeki yer sorunu çözülen mahallerde vakit kaybetmeden inşaat çalışmalarına başladıklarını anlatarak, yapılan tesis ve hizmetlerin hayırlı olmasını diledi. Durmuşlar Mahalle Muhtarı Ramazan Yılmaz ise mahallenin taziye evi ihtiyacına dikkat çekerek, Belediye Başkanı Mehmet yıldırır ve ekibine desteklerinden dolayı teşekkür etti. - GAZİANTEP