Durdurulan otobüsteki yolcunun çantasında uyuşturucu çıktı

Gaziantep'te Arıl Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir otobüste yapılan aramada bir yolcunun çantasında elbiselerin içerisine saklanmış halde 1 kilo 100 gram uyuşturucu, 350 exacty hap ve bir cep telefonu ele geçirildi.

Gaziantep'te Arıl Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir otobüste yapılan aramada bir yolcunun çantasında elbiselerin içerisine saklanmış halde 1 kilo 100 gram uyuşturucu, 350 exacty hap ve bir cep telefonu ele geçirildi.

Arıl Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü tarafından Şehitkamil İlçesi Küllü Mahallesi ASKOÇ dinlenme tesisleri TAG otoyolunda 34 LSS 36 plakalı Siirt-İstanbul seferini icra eden yolcu otobüsünde yapılan aramada yolcu A.S.M.'nin üzerinden ve çantasındaki elbiselerin arasına gizlenmiş 1 kilo 100 gram toz esrar maddesi, 350 adet exacty hap ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli A.S.M. gözaltına alındı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı