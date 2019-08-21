Duran kalbi yeniden çalıştırılan gencin yakınları, müdahaleyi endişeyle izledi (2)

21.08.2019 22:34

HAYATINI KAYBETTİ

Girdiği sulama kanalında akıntıya kapılıp, boğulma tehlikesi geçiren Ali Ekber Göçer, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden gecin cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: DHA