Durak harici otobüse binen şahıs, kendisini uyaran şoförü tekme-tokat dövdü

İzmit'te durak dışında özel bir halk otobüsünde şoför, araca binen yolcuyu durakta beklemesi konusunda uyardı. Bunun üzerine yolcu, şoföre tekme tokat saldırdı. Saldırgan olay yerinden uzaklaşırken, şoförün sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi.

İzmit ilçesi Turgut Mahallesi Miralay Mümtaz Caddesi üzerindeki bir özel halk otobüsünde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, halk otobüsü şoförü Yılmaz D., kimliği tespit edilemeyen bir yolcuyla otobüs içinde tartışma yaşadı.

DURAKTA BEKLEMESİ KONUSUNDA UYARDI

Otobüse binen yolcuyu, durakta beklemesi gerektiği konusunda uyaran Yılmaz D., şahsın saldırısına uğradı. Yılmaz D.'ye tekme tokat saldıran şahıs, daha sonra otobüsten inerek olay yerinden uzaklaştı. Diğer yolcuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Yılmaz D., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Yılmaz D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

YOLCULAR YAŞANANLARI ANLATTI

Otobüste yolcu olarak bulunan vatandaşlar ise Yılmaz D.'nin otobüse binen şahsı durakta beklemesi konusunda uyardığını, daha sonra sinirlenen şahsın ise şoföre saldırdığını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı