"Dur" ihtarına uymayan araçta çakar lamba ve kesici aletler ele geçirildi
AA - Ömür Çolak - Güncel
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan araçta, yasak olmasına rağmen kullanılan çakar lamba ve kesici aletler ele geçirildi.
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan araçta, yasak olmasına rağmen kullanılan çakar lamba ve kesici aletler ele geçirildi.
Polis ekipleri, ihbar üzerine A.Ü. idaresindeki 59 LV 200 plakalı otomobili takibe aldı.
Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan otomobil, kısa süreli takibin ardından ilçe merkezinde durduruldu.
Otomobildeki aramada, çakar lamba, kesici aletler ve uyuşturucu kullanımına yarayan aparatlar ele geçirildi.
Sürücü A.Ü. (29) ile araçtaki M.Ç. (27) ve Ş.T. (29) gözaltına alındı.
Şüphelilerden M.Ç'nin yaralama suçundan arandığı belirlendi.