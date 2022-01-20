'Dur' ihtarına uymadılar, kovalamaca sonucu yakalandılar - Haberler
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'Dur' ihtarına uymadılar, kovalamaca sonucu yakalandılar

'Dur' ihtarına uymadılar, kovalamaca sonucu yakalandılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobildeki 5 kişi kovalamaca sonucu yakalandı.

Antalya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobildeki 5 kişi kovalamaca sonucu yakalandı. Polise mukavemette bulunan 1'i kadın 5 kişi polis merkezine götürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motorize Yunus Timleri, Muratpaşa ilçesinde Zeytinköy olarak bilinen bölgede şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan şüpheli araç Yeşildere Mahallesi ara sokaklarda kovalamaca sonucu yakalandı. Polise zorluk çıkartan 1'i kadın 5 şüpheli güçlükle ekip aracına alındı. Ellerine kelepçe takılan şüphelilerden birinin polis memurunun yüzünü yaraladığı görüldü. Polis ekipleri 5 kişinin kaçtığı araç içinde de arama yaptı. Ekiplere mukavemet gösteren 5 kişi ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Gözaltına alınan 5 kişi de polisin kendilerine şiddet uyguladığını ileri sürdü. - ANTALYA

'Dur' ihtarına uymadılar, kovalamaca sonucu yakalandılar

'Dur' ihtarına uymadılar, kovalamaca sonucu yakalandılar

'Dur' ihtarına uymadılar, kovalamaca sonucu yakalandılar

'Dur' ihtarına uymadılar, kovalamaca sonucu yakalandılar

'Dur' ihtarına uymadılar, kovalamaca sonucu yakalandılar

'Dur' ihtarına uymadılar, kovalamaca sonucu yakalandılar

'Dur' ihtarına uymadılar, kovalamaca sonucu yakalandılar

'Dur' ihtarına uymadılar, kovalamaca sonucu yakalandılar

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Polis, 3. Sayfa, Haber

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