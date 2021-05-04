Dünyaya en çok zarar veren bilim insanı! Onlarca insanın ölümüne sebep oldu, Ozon'u deldi, kendi icadı yüzünden can verdi
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Dünyaya en çok zarar veren bilim insanı! Onlarca insanın ölümüne sebep oldu, Ozon'u deldi, kendi icadı yüzünden can verdi

Haberler.com - Haberler | Yaşam

Tarihe adını "çevreye en çok zarar veren bilim insanı" olarak yazdıran, insanlığa fayda yerine sadece zarar veren bilim insanı Thomas Midgley... 1920'li yıllarda benzine tetraetil kurşunu ekleme fikrini geliştiren Midgley'in bu fikri başlarda çok rağbet gördü; ancak kurşunun insan sağlığına ve çevreye zararları sonradan ortaya çıktı.

Yan etkilerin farkında olan Midgley, sadece karlı olduğu için fabrikalar kurarak kurşun üretimini hızlandırdı. Çok geçmeden fabrikada çalışan kişiler ölmeye veya sakat kalmaya başladı. İnsanlığa verdiği zarar saymakla bitmeyen bilim insanının, nasıl öldüğünü öğrenince daha da çok şaşıracaksınız.

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Dünyaya en çok zarar veren bilim insanı! Onlarca insanın ölümüne sebep oldu, Ozon'u deldi, kendi icadı yüzünden can verdi
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